Минск, 7 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум.



vsemetri.com Форма прокурора

Вопросы борьбы с трансграничной преступностью обсудили 7 сентября в минском «Президент-Отеле» участники 26-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в мероприятии приняли делегации восьми стран СНГ — России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Накануне новые киевские власти проинформировали об отказе участвовать в заседании на уровне генпрокуроров.

Представители постсоветских республик поднимали вопросы, которые считали важными для себя и для СНГ в целом. В частности, генпрокурор Белоруссии Александр Конюк акцентировал внимание на возврате в республику внешней дебиторской задолженности.

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости изучать «уроки Нюрнберга» не только будущим юристам и прокурорам, но также и молодёжи. Он также указал на проблему ревизионизма.

«Необходимость принятия заявления по случаю 70-летия Международного военного трибунала в Нюрнберге обусловлена складывающейся в современном мире ситуацией. В некоторых странах предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, проводится политика реабилитации и героизации пособников нацизма, что несет угрозу повторения преступлений против мира и человечности, — сказал Чайка. — Кроме того, полагаю, что изучение «уроков Нюрнберга» является важным элементом нравственного воспитания нового поколения, а также профессионального роста будущих юристов и прокуроров».

Генпрокуроры обсудили вопросы совместной борьбы с преступностью, в частности — выполнения программ сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, психотропов и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией. По мнению членов делегаций, такие мероприятия способствуют повышению уровня прокурорского надзора в частности и в целом международного сотрудничества правоохранителей.

По итогам заседания КСГП СНГ было принято заявление, посвященное 70-летию Международного военного трибунала в Нюрнберге. Характер документа косвенно указывает на причины, по которым новые власти Украины не посчитали возможным участие в мероприятии.

«Особо символично принятие этого заявления в столице Республики Беларусь, каждый четвертый житель которой погиб в результате фашистской агрессии в годы Великой Отечественной войны, — констатировал генпрокурор РФ. — Призываю вас, коллеги, принять меры к его распространению. Уверен, что это будет способствовать пресечению циничных попыток фальсифицировать историю, уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников».