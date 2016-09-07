Владикавказ, 7 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Траурные мероприятия в Беслане были омрачены провокацией, устроенной группой женщин, пострадавших в террористическом акте. Акция была хорошо спланирована за пределами Северной Осетии при поддержке двух федеральных СМИ и была направлена против президента России Владимира Путина, считают жители города.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM Жители Северной Осетии вспоминают жертв бесланского теракта

«Бесланская трагедия не оставила равнодушными жителей не только России, но и многих стран мира. Десятки тысяч людей разных национальностей обратились со словами поддержки и соболезнования к пострадавшим в теракте осенью 2004 года. Мы помним всех и благодарим за помощь. Однако, к сожалению, нашлись и такие, которые и спустя 12 лет после трагедии пытаются заработать на горе Беслана и всей Осетии какие-то бонусы, стравить пострадавших с властью. Яркое тому подтверждение — провокация, устроенная 1 сентября в спортзале разрушенной школы группой женщин, которые также потеряли своих родных. Их просто использовали в своих целях определенные люди, которые находятся за пределами Северной Осетии.

К пострадавшим мы должны относиться с пониманием, никто не вправе их осуждать. Однако в дни траура кощунственно устраивать шоу и пытаться демонстрировать футболки с надписями против президента России. В этой ситуации, на мой взгляд, некорректно повели себя корреспонденты двух федеральных изданий. Проще говоря, журналисты своими действиями вызвали к себе негативное отношение со стороны многих бесланчан.

Мы живем с этим горем, растим своих детей и, конечно же, ощущаем поддержку региональных и федеральных властей. Хочу отметить, что сотрудники Правобережного районного отдела полиции во главе с руководителем Ибрагимом Дулаевым сработали оперативно и не допустили нарушения общественного порядка, не дали вовлечь в провокацию жителей Беслана. Людей, которые испытали на себе страшную трагедию, не надо больше провоцировать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября бывший министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений, житель Беслана Сослан Фраев.

С позицией экс-министра согласна и депутат Собрания представителей Правобережного района Людмила Плиева. «В теракте я потеряла сестру и племянницу. Без матери остались четверо детей, а через три года умер и отец. Он не смог пережить смерть супруги и ребенка. Хочу сказать, что спортзал разрушенной террористами первой бесланской школы весь пропитан кровью детей, их родителей и учителей. Здесь не место, для того чтобы проводить акции против президента России. Провокация 1 сентября была направлена против главы государства. На противоправные действия пострадавших в теракте подтолкнули некие политические силы извне, в этом никто сегодня в Беслане не сомневается.

Мы знаем, что в этом сыграли свою негативную роль и журналисты из «Новой газеты», и журнала «Такие дела». Мне больно от того, что пострадавшие в теракте поддерживают провокаторов. Спасибо сотрудникам полиции, которые своевременно с помощью общественности пресекли провокацию и удержали от противоправных действий многих людей», — сказала депутат.

Действия тех, кто использовал женщин в политических целях, осудили пострадавшие от террористического акта, заместитель главы администрации местного самоуправления Правобережного района Валерий Карлов, журналист и общественный деятель Эльбрус Тедтов. Начальник управления образования АМС района Людмила Афанасьева сказала в ходе беседы, что трагедия Беслана должна сплачивать людей разных национальностей. Она также высоко оценила действия правоохранительных органов, которые не дали разгореться спланированной провокации.

Напомним, что 1 сентября в Беслане спецкор газеты Елена Костюченко и ее коллега — корреспондент газеты «Такие дела» Диана Хачатрян — были задержаны полицией. При проверке документов они представились журналистами федеральных СМИ, но при этом у них отсутствовали редакционные удостоверения. Кроме того, в списке аккредитованных журналистов для освещения траурных мероприятий в городе Беслане задержанные не значились. При них имелись только паспорта. После беседы в райотделе полиции журналисты были отпущены.

Представители СМИ попытались сфотографировать акцию, устроенную группой жительниц города Беслана, которые хотели продемонстрировать футболки с оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

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Как сообщало ИА REGNUM , пострадавшие теракте Светлана Маргиева, Элла Кесаева и Эмилия Бзарова за нарушение общественного порядка понесли наказание в виде общественных работ сроком на 20 часов. Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой суд назначил штраф в размере по 20 тысяч рублей. Земфире Цириховой, которая при задержании находилась с женщинами, также придется отработать на общественных работах. Осужденные намерены оспорить судебное решение.