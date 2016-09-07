«Провокация 1 сентября в Беслане направлена против президента России»
Владикавказ, 7 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Траурные мероприятия в Беслане были омрачены провокацией, устроенной группой женщин, пострадавших в террористическом акте. Акция была хорошо спланирована за пределами Северной Осетии при поддержке двух федеральных СМИ и была направлена против президента России Владимира Путина, считают жители города.
«Бесланская трагедия не оставила равнодушными жителей не только России, но и многих стран мира. Десятки тысяч людей разных национальностей обратились со словами поддержки и соболезнования к пострадавшим в теракте осенью 2004 года. Мы помним всех и благодарим за помощь. Однако, к сожалению, нашлись и такие, которые и спустя 12 лет после трагедии пытаются заработать на горе Беслана и всей Осетии какие-то бонусы, стравить пострадавших с властью. Яркое тому подтверждение — провокация, устроенная 1 сентября в спортзале разрушенной школы группой женщин, которые также потеряли своих родных. Их просто использовали в своих целях определенные люди, которые находятся за пределами Северной Осетии.
К пострадавшим мы должны относиться с пониманием, никто не вправе их осуждать. Однако в дни траура кощунственно устраивать шоу и пытаться демонстрировать футболки с надписями против президента России. В этой ситуации, на мой взгляд, некорректно повели себя корреспонденты двух федеральных изданий. Проще говоря, журналисты своими действиями вызвали к себе негативное отношение со стороны многих бесланчан.
Мы живем с этим горем, растим своих детей и, конечно же, ощущаем поддержку региональных и федеральных властей. Хочу отметить, что сотрудники Правобережного районного отдела полиции во главе с руководителем Ибрагимом Дулаевым сработали оперативно и не допустили нарушения общественного порядка, не дали вовлечь в провокацию жителей Беслана. Людей, которые испытали на себе страшную трагедию, не надо больше провоцировать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября бывший министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений, житель Беслана Сослан Фраев.
С позицией экс-министра согласна и депутат Собрания представителей Правобережного района Людмила Плиева. «В теракте я потеряла сестру и племянницу. Без матери остались четверо детей, а через три года умер и отец. Он не смог пережить смерть супруги и ребенка. Хочу сказать, что спортзал разрушенной террористами первой бесланской школы весь пропитан кровью детей, их родителей и учителей. Здесь не место, для того чтобы проводить акции против президента России. Провокация 1 сентября была направлена против главы государства. На противоправные действия пострадавших в теракте подтолкнули некие политические силы извне, в этом никто сегодня в Беслане не сомневается.
Мы знаем, что в этом сыграли свою негативную роль и журналисты из «Новой газеты», и журнала «Такие дела». Мне больно от того, что пострадавшие в теракте поддерживают провокаторов. Спасибо сотрудникам полиции, которые своевременно с помощью общественности пресекли провокацию и удержали от противоправных действий многих людей», — сказала депутат.
Действия тех, кто использовал женщин в политических целях, осудили пострадавшие от террористического акта, заместитель главы администрации местного самоуправления Правобережного района Валерий Карлов, журналист и общественный деятель Эльбрус Тедтов. Начальник управления образования АМС района Людмила Афанасьева сказала в ходе беседы, что трагедия Беслана должна сплачивать людей разных национальностей. Она также высоко оценила действия правоохранительных органов, которые не дали разгореться спланированной провокации.
Напомним, что 1 сентября в Беслане спецкор газеты Елена Костюченко и ее коллега — корреспондент газеты «Такие дела» Диана Хачатрян — были задержаны полицией. При проверке документов они представились журналистами федеральных СМИ, но при этом у них отсутствовали редакционные удостоверения. Кроме того, в списке аккредитованных журналистов для освещения траурных мероприятий в городе Беслане задержанные не значились. При них имелись только паспорта. После беседы в райотделе полиции журналисты были отпущены.
Представители СМИ попытались сфотографировать акцию, устроенную группой жительниц города Беслана, которые хотели продемонстрировать футболки с оскорбительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.
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Как сообщало ИА REGNUM , пострадавшие теракте Светлана Маргиева, Элла Кесаева и Эмилия Бзарова за нарушение общественного порядка понесли наказание в виде общественных работ сроком на 20 часов. Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой суд назначил штраф в размере по 20 тысяч рублей. Земфире Цириховой, которая при задержании находилась с женщинами, также придется отработать на общественных работах. Осужденные намерены оспорить судебное решение.