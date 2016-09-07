Калуга, 7 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум.



Селфи

16-летнй подросток взобрался на железнодорожную цистерну на станции Шаня поселка Товарково-1, чтобы сфотографироваться, но не удержался и сорвался на землю, сообщил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь.

По его словам, на месте происшествия было обнаружено тело разбившегося насмерть мальчика. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.