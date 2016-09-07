Махачкала, 7 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Дагестане следственное управление СКР по республике передало в суд уголовное дело в отношении помощника прокурора Магарамкентского района, который подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в пресс-службе ведомства.

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Следствие считает, что ходе судебного производства помощник прокурора поддерживал гособвинение по уголовному делу в отношении двух жителей, подозреваемых в краже. В ходе разговора с родственницей одного из подозреваемых гособвинитель потребовал у нее 100 тысяч рублей за более мягкую отношение к ней во время суда. Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего при получении взятки помощник прокурора был задержан сотрудниками УФСБ по Дагестану.

Напомним, в 2014 году за получение взятки в крупном размере был осужден на пять лет помощник прокурора Левашинского района. Суд установил, что обвиняемый за 300 тысяч рублей обещал прекратить прокурорскую проверку в отношении учителя школы, у которого был выявлен фальшивый диплом о высшем образовании. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 4,5 млн рублей.

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