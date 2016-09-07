Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Goldman Sachs понизил ожидания по поводу повышения Федеральной резервной системой США процентных ставок на сентябрьском заседании, передаёт Reuters.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Инвестиционный банк снизил с 55% до 40% вероятность увеличения ставки рефинансирования. Корректировки в прогнозах Goldman Sachs вызваны более низкими темпами роста американской экономики в августе по сравнению с июлем. Падение в августе стало наиболее стремительным с финансового кризиса в 2008 году.

Эксперты американского финансового конгломерата на 70% уверены, что ФРС поднимет ставки как минимум один раз за весь оставшийся 2016 год. Предыдущий прогноз составлял 80%.