Севастополь, 7 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Новое правительство Севастополя планирует выделять землю без конкурса под крупные инвестиционные проекты. Об этом 6 сентября заявил заместитель губернатора Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее правительство Севастополя дважды пыталось внести законопроект о внеконкурсном предоставлении земельных участков под крупные инвестиционные проекты. Однако оба раза законопроект был отклонен заксобранием.

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«Одной из форм поддержки крупных инвестиционных проектов может стать законодательное закрепление возможности бесконкурсного выделения земельных участков. Я знаю, что такой законопроект ранее вносился в заксобрание города, но не прошел. Однако это действенная мера поддержки инвесторов», — сказал Пономарев.

Стоит сказать, что особенного «рывка» в преодолении мнения местного парламента не потребуется. С 1 января 2017 года федеральное законодательство позволяет городу выделять землю под значимые инвестиционные проекты без конкурса.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия закона Севастополь не может привлечь крупных высокотехнологических инвесторов, проявляющих интерес к размещению новых производств на территории города.

Один из таких «замороженных» инвестпроектов — строительство завода по производству холодильного оборудования с объемом инвестиций свыше 1,5 млрд рублей, с созданием более 150 рабочих мест.

При этом в качестве альтернативы депутат Алексей Чалый обещал представить собственный закон, предлагая выдавать землю за капвложения и налоговые отчисления. Идея заключалась в привлечении инвесторов в свободную экономическую зону скидками на землю. Предполагалось значительно снизить арендную плату за земельный участок, если инвестор выполнит обязательства по отчислениям в городской бюджет.