Великий Новгород, 7 сентября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» новый, 27-й театральный сезон откроет новой премьерой: постановкой «Баллады о маленьком буксире» Иосифа Бродского. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 сентября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявила художественный руководитель театра, режиссёр Надежда Алексеева.

Анна Бочарова Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» Сцена из спектакля «Баллада о маленьком буксире»

«Это уникальное произведение Иосифа Бродского: первое, напечатанное в СССР. Стихотворение «Баллада о маленьком буксире» увидело свет в журнале «Костёр» в 1962 году», — отметила Алексеева, подчеркнув, что театру было очень важно заявить этого поэта в своём репертуаре.

В спектакле театр впервые использует технику песочной анимации, создателем которой стал актёр Олег Зверев: на экране перед зрителем рождаются картины дальних странствий, ежедневная жизнь морского порта и ленинградские пейзажи. «Тот песок, который рождает картины этой баллады, обладает некой зыбкостью, некой неуверенностью, с которой жил поэт в своё время, когда писал это стихотворение», — пояснила Надежда Алексеева. Стихи Бродского звучат в исполнении актёра Андрея Данилова.

Напомним, Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» основан в 1990 году. За театром закрепилось звание экспериментальной театральной площадки, где рождаются спектакли для молодого зрителя — как драматические, так и в стилистике театра движения, кукольные постановки и театра объекта. Центральным проектом театра является Международный театральный фестиваль «Царь-сказка». Фестиваль проходит с 1992 года раз в два года. В четырнадцатый раз он состоится в 2017 году — с 21 по 25 апреля.