Анкара, 7 сентября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Некоторые из сирийских беженцев хотят вернуться на родину после того, как поддерживаемые Турцией повстанцы вытеснили «Исламское государство» (запрещена в РФ) из ряда областей на севере Сирии. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора города Газиантепа Нурсала Чакыроглу передаёт ABC News.

Freedom House Сирийские беженцы

По данным турецкого ИА «Анадолу», около 250 беженцев хотят вернуться из Турции в освобождённый сирийский город Джераблус. Чакыроглу говорит, что турецкая команда помогает восстановить город и обеспечить водо‑ и энергоснабжение. Полевой госпиталь, по его словам, скоро будет готов к эксплуатации.

Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо.

Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).