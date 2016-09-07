Минск, 7 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум.



Andrew Butko Избирательный участок в ДНР. 2014

В Минске проходит заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса, участники которой обсуждают решения, выработанные в рабочих подгруппах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Контактной группы началось после доклада со встречи координаторов рабочих подгрупп. На обсуждение вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня («режим тишины») — об этом стороны договорились накануне и решение было объявлено 26 августа.

Обсуждаются вопросы проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, которые новые киевские власти считают «отдельными районами» Украины. Также обсуждаются вопросы обмена пленными, социальных выплат населению и другие вопросы, по которым ранее конфликтующие стороны не достигли компромисса.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса проходят в Белоруссии регулярно, но с разной степенью результативности. В 2015 году, накануне 1 сентября, также было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий, однако вскоре обстрелы возобновились и продолжались до конца августа 2016 года.

Накануне очередной «минской встречи» военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба украинского «штаба АТО» проинформировали о применении стрелкового оружия, а также 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов — вооружений, которые не должны были применяться и согласно давно достигнутым соглашениям вовсе должны были быть отведены с линии фронта. Таким образом, сохраняется лишь видимость перемирия на фоне длящейся с 2014 года гражданской войны на Украине.