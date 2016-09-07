Турецкие СМИ: турецкая армия готова взять сирийскую Ракку совместно с США
Анкара, 7 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Турция готова согласиться на предложение США о совместной военной операции в сирийской Ракке против боевиков ИГИЛ (запрещена в России), сообщает газета Hurriyet со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его возвращения из Ханчжоу.
По информации газеты, на предложение президента США Барака Обамы «что-то вместе сделать с Раккой», Эрдоган ответил, что с турецкой стороны никаких проблем в этом нет, и предложил организовать совещание военных двух стран по этому вопросу. Далее турецкий президент заявил о том, что страна должна показать, «что существует в регионе» и «не имеет права сделать шаг назад».
Кроме того, Эрдоган рассказал, что Анкаре очень комфортно сотрудничать с США при проведении военных операций в сирийских городах Алеппо и Джераблусе.
Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо. Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).
7 сентября МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований оппозиции вглубь сирийской территории, обратив внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Тем самым ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики.