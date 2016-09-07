Анкара, 7 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Турция готова согласиться на предложение США о совместной военной операции в сирийской Ракке против боевиков ИГИЛ (запрещена в России), сообщает газета Hurriyet со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его возвращения из Ханчжоу.

pixabay.com Турецкий флаг

По информации газеты, на предложение президента США Барака Обамы «что-то вместе сделать с Раккой», Эрдоган ответил, что с турецкой стороны никаких проблем в этом нет, и предложил организовать совещание военных двух стран по этому вопросу. Далее турецкий президент заявил о том, что страна должна показать, «что существует в регионе» и «не имеет права сделать шаг назад».

Кроме того, Эрдоган рассказал, что Анкаре очень комфортно сотрудничать с США при проведении военных операций в сирийских городах Алеппо и Джераблусе.

Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо. Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).

7 сентября МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований оппозиции вглубь сирийской территории, обратив внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Тем самым ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики.