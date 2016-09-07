Брюссель, 7 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Мужчина напал на двух полицейских с ножом в парке Брюсселя. Об этом со ссылкой на бельгийские СМИ передаёт Reuters. Ни один из офицеров не был ранен, так как они были одеты в бронежилеты.

publicdomainpictures.net Нападение с ножом

Пока нет конкретной информации о мотивах преступника, которого уже арестовали. Полиция отказывается давать предварительные комментарии.

Инцидент произошёл в середине дня 7 сентября в западном районе бельгийской столицы — Моленбеке. Этот квартал, где живут в основном мусульмане и иностранцы, оказался в центре внимания мировых медиа в 2015 году, т.к. именно там проживали некоторые из исполнителей ноябрьского теракта в Париже.