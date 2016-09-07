Вашингтон, 7 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон предпочла бы ужин с президентом России Владимиром Путиным, чем с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, миллиардером Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщают американские СМИ, ссылаясь на «апельсиновый боулинг», в которой Клинтон сыграла с журналистами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Этот «апельсиновый боулинг» берет начало с предвыборной кампании президента США от Республиканской партии Рональда Рейгана. Летая на самолете между штатами, Рейган возил с собой журналистов, которые сидели в хвосте самолета, и свою супругу Нэнси Рейган. Чета Рейганов размещалась в носу самолета.

Совершая перелеты, Нэнси Рейган тренировала свой удар для боулинга, запуская апельсины из начала в хвост самолёта. Предприимчивые журналисты написали на апельсинах вопросы Рейгану и стали запускать их обратно в нос самолета. А оттуда к ним стали возвращаться апельсины с ответами. С тех пор это стало своеобразной традицией в предвыборных кампаниях президентов США.

В этот раз журналисты тоже решили сыграть с Клинтон в «Апельсиновый боулинг». Современные журналисты больше сидят за компьютерами, нежели прыгают из одной горячей точки в другую, поэтому особой меткостью бросков они похвастаться не могут. Тем не менее один апельсин все же долетел до носа самолета, где расположилась Клинтон.

На апельсине был такой вопрос: «С кем бы вы предпочли поужинать? Варианты ответа: Трамп или Путин». Через несколько минут апельсин вернулся к журналистам и на нем в кружок было обведено слово «Путин».