Оренбург, 7 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. На Международном молодёжном форуме «Евразия» в Оренбурге проходит IV Слёт молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В первый день форума, 7 сентября, с участниками Слёта встретились член межведомственного Совета по делам молодёжи Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, директор исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий Понявин и председатель национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Оренбурге в рамках Международного молодёжного форума «Евразия» проходит IV Слёт молодых соотечественников, проживающих за рубежом

В рамках панельной дискуссии «Значение молодежных мероприятий в консолидации молодежи разных стран» эксперты обсудили с молодыми соотечественниками вопросы развития идей «русского мира» и выработку конкретных действий по созданию образа России за рубежом и обеспечению международного сотрудничества.

Артемий Понявин отметил важность проведения молодёжных мероприятий, участники которых являются частью одного большого сообщества, чувствуют свою причастность к русской истории и культуре: «Выстраивание трендов тесного сотрудничества, разработка планов и проектов и их последующая реализация, определение подходов работы в сфере международного сотрудничества — вот те задачи, которые мы ставим перед собой».

Григорий Петушков поддержал коллегу и также подчеркнул, что молодые соотечественники будут играть большую роль в подготовке XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в 2017 году в Сочи.

В свою очередь участники «Евразии» спросили председателя национального подготовительного комитета ВФМС-2017 о концепции привлечения соотечественников на Фестиваль. Петушков подчеркнул, что в рамках программы Форума отдельная площадка будет посвящена Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, и на ней будут обсуждаться актуальные вопросы и планы работы.

Камиль из Таджикистана коснулся вопроса по развитию системы сохранения русского языка не только в столицах, но и регионах других стран. Участник «Евразии» отметил, что у него есть идеи проектов и конкретных мероприятий, которые позволят распространять русскую культуру за пределы европейских столиц: создание так называемых «уголков России». Эксперты предложили молодому человеку внести их в качестве отдельных пунктов в итоговую резолюцию о международном молодёжном сотрудничестве, которую подготовят на Форуме.

Андрей Кузьмин из Исландии выразил мнение, что необходимо популяризировать идею, что российский народ — это мирный народ, способный на мирные подвиги, и он будет предлагать свой проект, посвященный космонавтике (цикл лекций о космонавтике в Рейкьявике). В планах — пригласить в Рейкьявик российского космонавта, чтобы провести цикл лекций для молодежи, поскольку Россия достигла огромных результатов в открытии и постижении космического пространства.

Григорий Петушков поддержал молодого соотечественника: «Вспомните интерес к русскому языку в СССР… это огромный интерес к истории и культуре нашей страны, это интерес к нашей системе образования, и чтобы улучшить имидж России, нужно говорить не об искусственных проектах, а о наших героях, победах, культуре — реальном результате!».

Актуальную тему затронул и соотечественник из Люксембурга Артём. Он отметил, что есть много людей, которые хотят изучать русскую культуру, но отделение Россотрудничества сталкивается с проблемой отсутствия необходимых материалов — переведенных книг, фильмов. На своем примере он рассказал, как в Люксембурге хотели показать иностранцам фильм о Ю. А. Гагарине, и пришлось самим перевод делать на английский язык, поскольку не нашлось переводного материала. Он предложил не создавать новые документальные фильмы для иностранной аудитории, а взять готовую продукцию с российских телеканалов и сделать перевод.

В ответ Артемий Понявин подчеркнул, что важно не только перевести необходимую информацию, но и адаптировать её под определенные каналы. Он также сказал, что возможно контент, сделанный активистами-соотечественниками, будет более интересен для жителей этой страны.

В свою очередь Григорий Петушков пообещал за девять месяцев провести работу по переводу 100 фильмов о русской культуре, спорте, образовании, при этом список картин составят участники форума «Евразия» и Слёта соотечественников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 по 11 сентября в Оренбурге проходит первый Международный молодежный форум «Евразия». Форум объединил более 70 стран мира и 800 молодежных лидеров. Мероприятие открывает дополнительные возможности для обмена опытом, получения новых знаний, работы над совместными проектами, для интересных встреч.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».

Форум станет одним из крупнейших молодёжных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.