Москва, 7 сентября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В мэрии Москвы заявили, что пассажиропоток на коммерческих городских маршрутах достиг плановых показателей. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, в сентябре 2016 года за сутки «синие» автобусы перевозят порядка 800 тысяч пассажиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

yauzaforum.ru Синий автобус

Согласно планам департамента, до конца 2016 года маршрутки нового образца перевезут более 174 миллионов человек. На данный момент на линиях с большим пассажиропотоком курсируют автобусы, которые могут перевозить порядка 85 человек за раз.

Как заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, в столице рассматривается вопрос оптимизации маршрутов и ввода дополнительного подвижного состава. «На этой неделе скорректированы интервалы на 17 маршрутах, на 11 добавлены дополнительные автобусы», — уточнил он.

Напомним, в Москве в рамках реформы общественного транспорта с 15 августа 2016 года окончательно перешли на новую схему перевозки пассажиров. Так, с улиц города пропали привычные москвичам маршрутки белого цвета. На линию вышли «синие» автобусы, компании-владельцы которых заключили контракт с мэрией города.