Москва, 7 сентября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В число проблем российского здравоохранения, по оценкам граждан РФ, входят недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (47%), неполная оснащенность больниц современным оборудованием (39%) и недостаточные объемы финансирования отрасли в целом (30%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ru.m.wikipedia.org Полис ОМС

О наличии персонального опыта пользования полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) сообщили 77% участников опроса. За последний год медицинскую помощь по ОМС получили более половины (57%).

О своих правах, как пациентов (в соответствии с ФЗ об ОМС), в той или иной степени осведомлены три четверти граждан (77%), в том числе хорошо знакомы 14%, и 63% имеют общее представление. Среди активных пользователей полисов ОМС доля осведомленных заметно выше, чем среди тех, кто страховку пока не использовал (80% против 69%, соответственно).

Треть опрошенных (35%) лично или на примере близких сталкивалась с врачебными ошибками: каждый седьмой обратился в страховую компанию с жалобой на некачественно оказанную услугу, тогда как 30% предпочли этого не делать.

Половина респондентов (50%) считает верным, что именно страховая компания, выдавшая полис ОМС, должна отвечать за защиту прав пациентов.

В поддержку создания в системе ОМС органа страховых представителей (с июля 2016 г.) высказались 82% опрошенных. Однако их эффективность с точки зрения повышения уровня предоставляемых медицинских услуг респонденты пока оценивают с осторожностью: 50% считают, что это решение не повлияет на качество предоставляемой в рамках ОМС медпомощи. В то же время те, кто считают, что ситуация изменится, скорее ожидают позитивных перемен (34%), нежели негативных (2%).

Опрос среди взрослого населения страны (18 лет и старше) проведен 31 августа — 3 сентября 2016 г. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает +/ — 2,8.