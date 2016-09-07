Вологда, 7 сентября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Казанская башня Кирилло-Белозерского монастыря открыла свои внутренние помещения для туристов. Реставрация башни, длившаяся 2,5 года, завершилась торжественным открытием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Wolkodlak Казанская башня Кирилло-Белозерского монастыря

«Это первая башня, в которую можно будет подняться, пройти к бойницам и увидеть, как крепость могла готовиться к встрече неприятеля. Помимо реставрации были проведены масштабные работы по благоустройству территории, обновлению главного входа в музей и монастырь, построены новые тротуары, покрытия входной зоны. И мы вновь рады встречать гостей», — цитирует корреспондент ИА REGNUM выступавшего на открытии директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Порядка восьми лет ушло с момента подачи заявки на реставрацию до выделения федеральных денег и завершения самих работ. Здесь были отреставрированы фундаменты, деревянные балки перекрытий ярусов, кирпичная кладка стен, фасады, стропильная система и покрытия кровли.

«Центральная башня, главный вход Кирилло-Белозерского музея-заповедника, уникальна по своему сооружению. Во-первых, это одно из крупнейших фортификационных сооружений башенного типа, имеющихся в Вологодской области. Да и в России их не очень много. Во-вторых, она находилась на грани разрушения. За 2,5 года реставрации удалось провести уникальный комплекс работ, ликвидировать угрозу обрушения. Сделаны специальные настилы для туристов. Подготовлены возможности для размещения экспозиций. По итогам работ Казанская башня предстает в совершенно новом свете. Это первый шаг к возрождению всех башен монастыря — жемчужины русской архитектуры», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM замгубернатора Олег Васильев.

По словам реставраторов, работы прошли очень вовремя, поскольку через непродолжительное время здание могло развалиться на две части.

Добавим, что Казанская башня — одна из 13 башен Кирилло-Белозерского монастыря, 37 метров высотой, в ее архитектуру входят главные входные ворота. Башня — часть ансамбля внешних стен, так называемого «Нового города». Построена в 1659 году по личному указанию царя Алексея Михайловича. В указе государь заявил, что создание «Нового города» является делом государственной важности и выделил на сооружение стен 45 000 рублей.