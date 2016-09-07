На острове Северный в Арктике зажгли маяк: фото
Архангельск, 7 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 6 сентября на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля зажёгся маяк. Свет маяка включается на 2 секунды с интервалом каждые 10 секунд. Об этом ИА REGNUM сообщили сотрудники национального парка «Русская Арктика», которые продолжают полевые работы на мысе Желания, где расположен сезонный стационар парка.
По словам начальника экспедиционной группы Игоря Котрехова, включения маяка ждали уже несколько дней: в течение последней недели стало гораздо темнее. «Чувствуется наступление осени, — сообщил Игорь Котрехов. — Сумерки сгущаются примерно в 19 часов, и до полуночи довольно темно, но светает по-прежнему рано, с двух часов ночи».
Напомним, что в 2015 году специалисты Архангельской гидрографической базы установили на объекте новое светомаячное оборудование, солнечные батареи и фотоэлементы, включающие свет автоматически при уменьшении освещённости до определённого уровня. Маяк будет функционировать в течение всей полярной ночи.
Сейчас на сезонном стационаре на мысе Желания находится 8 сотрудников «Русской Арктики». В Архангельск они вернутся в начале октября.