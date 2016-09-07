Архангельск, 7 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 6 сентября на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля зажёгся маяк. Свет маяка включается на 2 секунды с интервалом каждые 10 секунд. Об этом ИА REGNUM сообщили сотрудники национального парка «Русская Арктика», которые продолжают полевые работы на мысе Желания, где расположен сезонный стационар парка.

Маяк мыса Желания. Фото — Юлия Петрова

По словам начальника экспедиционной группы Игоря Котрехова, включения маяка ждали уже несколько дней: в течение последней недели стало гораздо темнее. «Чувствуется наступление осени, — сообщил Игорь Котрехов. — Сумерки сгущаются примерно в 19 часов, и до полуночи довольно темно, но светает по-прежнему рано, с двух часов ночи».

Напомним, что в 2015 году специалисты Архангельской гидрографической базы установили на объекте новое светомаячное оборудование, солнечные батареи и фотоэлементы, включающие свет автоматически при уменьшении освещённости до определённого уровня. Маяк будет функционировать в течение всей полярной ночи.

Сейчас на сезонном стационаре на мысе Желания находится 8 сотрудников «Русской Арктики». В Архангельск они вернутся в начале октября.