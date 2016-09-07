Тбилиси, 7 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 7 сентября встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Тбилиси вместе с делегацией Североатлантического совета.

gov.ge Георгий Квирикашвили и Йенс Столтенберг

По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, проводимые в Грузии демократические реформы и подготовка к парламентским выборам.

Георгий Квирикашвили поблагодарил генсека НАТО за визит Североатлантического совета и подчеркнул, что в Тбилиси этот визит расценивают как еще одно подтверждение поддержки со стороны альянса.

На встрече большое внимание было уделено вопросам дальнейшего повышения обороноспособности страны и вкладу НАТО в этот процесс.

Стороны отметили, что альянс признает Грузию одним из самых совместимых и надежных партнеров, а Йенс Столтенберг подчеркнул значительный вклад грузинских военных в обеспечение международной безопасности.

Говоря о предстоящих 8 октября парламентских выборах, премьер-министр Грузии заверил высокого гостя, что его правительство не пожалеет усилий для проведения выборов в соответствии с демократическими нормами и международными стандартами.