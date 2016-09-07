Москва, 7 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Хоккеисты сборной России по хоккею сочинили англоязычный слоган для своих выступлений на Кубке мира в Канаде, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Red machine. Made in Russia», что по русски звучит как «Красная машина. Сделано в России». Таким слоганом российским болельщикам предлагается мотивировать сборную команду России.

Напомним, капитаном сборной России по хоккею на Кубке мира 2016 года в Торонто выступит знаменитый форвард Александр Овечкин, ассистентами которого будут Павел Дацюк и Евгений Малкин.

Кубок мира по хоккею состоится в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Российская сборная начнет выступать в группе В со сборными Финляндии, Швеции и Северной Америки.