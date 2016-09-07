Вологда, 7 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В 2016 году рост по этому показателю составил 43,6 млрд рублей. После падения, которое фиксировалось в 2015 году, бизнес заметно увеличил объем финансовых вложений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате. К середине 2014 года эта цифра составляла 476 млрд рублей, в аналогичном периоде прошлого года — снизилась до 458,6 млрд, а в первом полугодии 2016-го превысила отметку в 518 млрд рублей.

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«Из официальной статистики мы видим, что в регионе растут траты на обновление основных фондов, закупки техники и оборудования. В этом же тренде и финансовые вложения в рыночные инструменты. Это говорит о том, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, региональный бизнес чувствует себя довольно-таки неплохо. Конечно, речь идет, в первую очередь, о крупном бизнесе — металлургии, химии, деревообработке и заготовке леса, крупных сельхозпроизводителях», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Алексей Кудряшов.

Если же говорить о небольших предприятиях, то здесь инвестирование идет в основном в малорискованные инструменты. 97,5% вложений — краткосрочные. Основными направлениями краткосрочных финансовых вложений организаций на сегодняшний день, как показывает статистика, являются краткосрочные банковские депозиты.

«Сейчас непонятно как будет развиваться рынок, как поведет себя покупательский спрос, поэтому «малышам» вкладываться в расширение своего бизнеса, открытие новых производств или торговых точек — нецелесообразно. Освобождающие средства, на мой взгляд, лучше всего попридержать. В этом смысле банковские депозиты, безрисковые займы — отличный вариант, чтобы переждать нынешнюю экономическую неопределенность», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель Максим Сухарев.

Размещать свободные денежные средства на долгосрочный период с целью получения экономической выгоды организации предпочитали путем предоставления займов. В структуре дохода основная доля — доход от финансовых вложений в паи, акции и другие формы участия в капитале организаций — порядка 70,7%.

Отметим, что доход, полученный организациями от финансовых вложений, за первые шесть месяцев 2016 года составил 13,1 миллиарда рублей.