Москва, 7 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В России за неделю (30 августа-5 сентября) индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала сентября — 100,0%, с начала года — 103,9% (сентябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,6%, с начала года — 110,4%). Недельная инфляция остается на нуле более месяца (с августа), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на яйца куриные и масло сливочное выросли на 0,5%, сметану, молоко, маргарин, вермишель, кур, свинину, сосиски, сардельки — на 0,2−0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,0%, мука, пшено, рис и рыба — на 0,1−0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на помидоры свежие — 5,0%, картофель, лук, морковь, капусту белокочанную — 4,4−4,9%. В то же время огурцы свежие подорожали на 1,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Отметим, рост цен в России в августе 2016 года также оказался нулевым. С начала 2016 года потребительские цены увеличились на 3,9%, в годовом выражении это соответствует 6,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%, в августе зафиксирована нулевая инфляция. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.

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