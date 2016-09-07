Тамбов, 7 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда по Тамбовской области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства. Дело может быть возбуждено по ст. 290 УК РФ — «Получение взятки».

wallspaper.ru Фемида

По версии следствия, 1 марта 2016 года судья вынес решение о взыскании 8 млн рублей с одной строительной фирмы в адрес другой. Через две недели он предложил ответчику отсрочку в исполнении дела. Стоимость такой услуги арбитражного судьи — 200 тысяч рублей. Уже на следующий день судья вынес соответствующее определение. Однако на этом судья не остановился. На встрече с представителем строительной фирмы он заявил, что заодно вынес решение об отказе в обеспечении иска взыскателя. Это обошлось представителю компании еще в 100 тысяч рублей.

«При получении первоначально оговоренной суммы судья был задержан сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас полномочия судьи прекращены.