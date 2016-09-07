Ярославль, 7 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Музей истории города Ярославля представит мини-выставку, посвященную известной ярославской семье Тыняновых-Гаркави. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в музее, экспозиция «Многогранная династия» откроется 8 сентября.

фото из семейного архива Тыняновых-Гаркави

Выставка продолжит серию экспозиций, посвященных наиболее известным династиям ярославских врачей. Так, музей уже рассказал истории семей Пахомовых, Минченко, Плешковых, Бухариных и Кройчиков.

Династия Тыняновых-Гаркави более ста лет служила ярославскому здравоохранению. Лев Тынянов стоял у истоков противотуберкулезного диспансера, его супруга Эсфирь Гаркави-Тынянова, уважаемый педиатр, работала заведующей центральной детской поликлиникой, их дочь Елена Тынянова долгие годы работала в больнице им. Соловьева. В экспозиции представлены их личные вещи, документы и награды, хранящиеся в семейном архиве.

Членом этой семьи является и известный литературовед и писатель Юрий Тынянов. В числе потомков династии — Михаил Нянковский, знаменитый педагог, издатель и писатель.

«В 1915 году в Ярославль был эвакуирован кожевенный завод Эпштейна, совладелицами которого после смерти владельца стали его дочери — Софья Борисовна Тынянова и Анна Борисовна Гаркави, перебравшиеся сюда с семьями. История семьи хранится в семейном архиве. Но медицинская династия прервалась на нас с сестрой — мы избрали другие сферы деятельности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Нянковский.