Радио REGNUM: первый выпуск за 7 сентября
Москва, 7 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- США снова расширяют санкции против России. Как отреагирует Кремль?
- Совбез ООН осуждает «ракетные провокации» Северной Кореи;
- Сергей Нарышкин назвал условия возобновления диалога с Парламентской Ассамблеей Совета Европы;
- Тайфуны в Приморье: более полутора миллиардов рублей на дороги и бюллетени для подтопленцев;
- Территория отставания? Инфраструктура ТОР Якутии не создана вопреки обещаниям подготовить ее к сентябрю 2016 года.