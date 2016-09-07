Москва, 7 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • США снова расширяют санкции против России. Как отреагирует Кремль?
  • Совбез ООН осуждает «ракетные провокации» Северной Кореи;
  • Сергей Нарышкин назвал условия возобновления диалога с Парламентской Ассамблеей Совета Европы;
  • Тайфуны в Приморье: более полутора миллиардов рублей на дороги и бюллетени для подтопленцев;
  • Территория отставания? Инфраструктура ТОР Якутии не создана вопреки обещаниям подготовить ее к сентябрю 2016 года.

Выпуск на сайте podster. fm