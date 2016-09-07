Рязань, 7 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Рязанской области внесены поправки в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов, согласно которым в области появится реестр недобросовестных подрядчиков. Такое решение 7 сентября приняли депутаты Рязанской областной думы.

Hans Капитальный ремонт дома

Реестр недобросовестных компаний составит, скорее всего, региональное министерство ТЭК и ЖКХ. В дальнейшем компании, которые будут внесены в реестр, не будут иметь доступа к тендерам.

«Блок подрядных организаций в регионе создавался сложно, сейчас он достаточно большой. Не все подрядные организации в равной степени подготовлены к таким работам или работают квалифицированно. То, что будет вестись реестр, говорит о том, что к тендерам будут допускаться только квалифицированные, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны организации», — цитирует ИА «7Info» депутата Татьяну Гусеву.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года стало известно о том, что Рязанская область — пятая в стране по эффективности реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. При этом в 2016 году планируется провести 814 видов работ в 617 домах. В июне 2016 года плохая проработанность программы капитального ремонта в Рязанской области на 2017 год стала причиной резкой критики со стороны губернатора в адрес главы министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области Владимира Матюхина. Итогом стало увольнение руководителя министерства.

При этом в соседней Владимирской области в этом вопросе пошли еще дальше. В феврале 2016 года были внесены поправки в закон, согласно которым с компаний, претендующих на проведение капительного ремонта, будут брать задаток. Деньги вернут подрядчикам, если они выполнят обязательства в срок и качественно. Если же будут какие-то нарушения, то из этих денег будут выплачиваться штрафы и пени.