Москва, 7 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. На территории бывшего завода АЗЛК на востоке Москвы обрушилась стена пятиэтажного здания. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

geralt Обрушение здания

Точной информации об инциденте пока нет. По одним данным обрушилась стена пятиэтажного нежилого дома, по другим — выносная шахта лифта.

Сообщается, что под обломками оказались погребены пять легковых автомобилей. Есть ли под завалами люди, пока не известно.

На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб города. На данный момент они обследуют завалы. Общая площадь обрушения составила порядка 18 квадратных метров.