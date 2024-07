Киев, 7 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум.



Алесандр Горбаруков ИА REGNUM Москали виноваты

Граждане Украины, которые пострадали в результате войны в Донбассе, могут обращаться для защиты своих прав, нарушенных в результате войны, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, поступившем в ИА REGNUM сегодня, 7 сентября.

«Потеря имущества, необходимость оставлять свои дома, разрыв связей с семьей, незаконные задержания, насильственные исчезновения, посягательство на честь и достоинство, нарушение права на свободное передвижение, притеснения со стороны незаконных группировок — все проблемы, связанные с конфликтом на Востоке Украины и в Крыму, могут быть обжалованы в этой региональной инстанции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕСПЧ уже имеет опыт определения государства, ответственного за нарушение прав человека в ситуации вооруженного конфликта. В украинском правительстве уверены, что военный конфликт в Донбассе имеет сходство с Приднестровским. «Кипр, Приднестровье, Нагорный Карабах, Грузия — конфликты в этих государствах провоцировали жителей подавать жалобы в суд, где выяснялось, какое именно государство является ответчиком, который должен возмещать заявителям моральный и материальный ущерб. В частности ситуацией, подобной той, что сложилась на Украине, является вооруженный конфликт на территории Молдовы», — информирует министерство.

Сообщается, что в своем пилотном решении в рамках этой категории дел (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, решение от 8 июля 2004) ЕСПЧ постановил, что «Российская Федерация способствовала созданию сепаратистского режима в регионе Приднестровье в 1991—1992 годах как военными, так и политическими средствами и осуществляет над Приднестровской молдавской республикой эффективный контроль».

При этом суд в дальнейших решениях, связанных с нарушениями прав человека в ПМР, неоднократно ссылался на соображения, изложенные в пилотном решении. «В своем самом свежем «приднестровском» решении от 30 августа 2016 (Turturica and Casian v. The Republic of Moldova and Russia) ЕСПЧ развил предварительные соображения по этому поводу и постановил, что в силу продолжающейся военной, экономической и политической поддержки «ПМР», которая бы не смогла выжить без Российской Федерации, ответственность РФ в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и его основных свобод будет автоматической относительно нарушений каких-либо прав заявителей по данному делу. Поэтому применение «автоматической ответственности РФ» за нарушение прав человека в Приднестровье будет использоваться и в следующих делах», — напоминает министерство. Также сообщается, что каждый украинец, который пострадал из-за «агрессии Российской Федерации», имеет право на возмещение убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Голосеевский районный суд Киева принял решение о взыскании с Российской Федерации 40 тыс. евро ущерба, нанесенного вынужденной переселенке с территории Луганщины в результате военных действий на Донбассе. В решении суда говорится: «Взыскать с государства Российская Федерация в пользу Веригиной Ирины Константиновны: в счет возмещения убытков денежные средства в размере 114 750 грн., что на день предъявления исковых требований в суд по официальному курсу НБУ эквивалентно 4 625 евро; в счет возмещения морального ущерба 985 950 грн., что на день предъявления исковых требований в суд по официальному курсу НБУ эквивалентно 35 000 евро; судебный сбор в размере 7 250 грн. (около 300 долл)».Напомним, 6 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране из-за агрессивных действий России появилось около 1,7 млн внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса. Если предположить, что ЕСПЧ поддержит ранее принятое решение суда г. Киев о взыскании с РФ в пользу переселенца 40 тыс. евро, общая сумма исковых претензий к РФ может составить 68 млрд евро.