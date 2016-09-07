Москва, 7 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Официальная Москва обеспокоена продвижением турецких войск вглубь территории Сирии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 7 сентября.

army.mil Турецкие солдаты

«МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии. Обращаем внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Тем самым ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики. С учетом этого позиция Дамаска представляется справедливой и оправданной с международно-правовой точки зрения», — говорится в заявлении.

В министерстве исходят из того, что «действия Турции могут дополнительно осложнить и без того непростую военно-политическую обстановку в Сирии, негативно сказаться на международных усилиях по выработке платформы урегулирования, обеспечивающей более устойчивый характер режима прекращения боевых действий, бесперебойную поставку гуманитарной помощи, закладывающей основу для прочного замирения и преодоления кризиса в этой стране».

Ведомство призвало Анкару «поставить эти задачи выше сиюминутных военно-тактических целей и воздерживаться от шагов, чреватых усилением дестабилизации обстановки в САР».