Оренбург, 7 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Оренбурге 7 сентября начало работы Международного молодежного образовательного форума «Евразия» ознаменовало открытие наукограда. Площадка, где представлены инновационные разработки и изобретения молодых ученых, создана на базе крупнейшего вуза Оренбуржья — Оренбургского государственного университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Оренбурге проходит первый Международный молодежный образовательный форум «Евразия»

На тематических улицах научного городка представили новейшие технические достижения российской и мировой науки: разработки молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов евразийского континента. Организаторы отобрали более 200 проектов.

Разработки молодых ученых расположили на 10 тематических улицах в сквере перед 3-м учебным корпусом Оренбургского госунивеситета. Среди них действующие модели роботов, 3D-модель фюзеляжа магистрального воздушного судна, макет солнечного теплогенератора с гелиоприемником, установка, предназначенная для выработки биодизельного топлива из растительных масел, и образцы получаемого с ее помощью горючего и многое другое.

Глава региона Юрий Берг отметил, что не случайно евразийский молодежный форум начался именно с наукограда «Молодежь — это главная сила прогресса во всех сферах жизни. Где молодежь, там движение вперед, там новые идеи и смелые проекты. Одним словом, там — будущее. Здесь, в одном из крупнейших вузов юго-востока России — Оренбургском государственном университете, это будущее уже можно увидеть воочию. Более 200 проектов молодых ученых из России, Японии, Германии представлены на улицах нашего наукограда. И это научное изобилие показывает, как велик творческий потенциал молодых представителей евразийского пространства».

Губернатор пожелал, чтобы творческий потенциал, сосредоточенный в самом сердце Евразии, дал новый толчок развитию дружбы и добрососедства, мира и понимания.

«Пусть у нас в Оренбуржье, в самом центре Евразии, появятся совместные проекты, объединяющие страны», — сказал Юрий Берг.

Свое послание участникам первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия», который сегодня открылся в Оренбурге, отправил Владимир Путин. Он выразил уверенность, что форум обретет свои традиции и поможет укрепить международные связи, а также станет важным этапом в подготовке XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдет в 2017 году в Сочи. «Считаю ваш проект актуальным и своевременным. Организаторы форума поставили перед собой серьёзную, востребованную временем задачу — объединить на одной площадке молодежь из стран Евразийского континента, заинтересованную в изучении русского языка, нашей истории и культуры», — говорится в обращении президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−11 сентября в Оренбурге работает I Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Международный форум, который впервые проводится в Оренбуржье, соберет на различных образовательных и творческих площадках 800 участников более чем из 70 стран.