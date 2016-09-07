Москва, 7 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что военные действия Турции на севере Сирии ставят под сомнение суверенитет Арабской Республики. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 7 сентября, пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Lakisan97 Флаги Турции и Сирии

В заявлении сказано, что МИД РФ выражает серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований оппозиции вглубь сирийской территории.

«Обращаем внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Тем самым, ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики», — отмечает МИД РФ.

Также Москва предостерегает Анкару от шагов, которые приведут к ещё большей дестабилизации ситуации в Сирии. Российская сторона призывает Турцию не ставить сиюминутные военно-тактические цели во главу угла и воздержаться от шагов, чреватых усилением дестабилизации обстановки в Сирии.

Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо.

Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).