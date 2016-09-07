Тбилиси, 7 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. За месяц до предстоящих в Грузии 8 октября парламентских выборов в составе правительства произойдут очередные изменения — сменится министр сельского хозяйства. На заседании правительства 7 сентября Отар Данелия в последний раз присутствовал в этом ранге.

gov.ge Отар Данелия

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил его за проделанную на посту главы Минсельхоза работу и выразил уверенность, что министерство продолжит начатые реформы, а сам Данелия будет их поддерживать уже из парламента.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» внесла Отара Данелия в свой избирательный партийный список. По информации грузинских СМИ, пост министра сельского хозяйства премьер предложил бывшему министру сельского хозяйства, занимавшему эту должность в правительстве Шеварднадзе, а затем некоторое время в правительстве Иванишвили, Давиду Кирвалидзе.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.