Ярославль, 7 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Центральная Избирательная Комиссия России опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной Думы России по федеральным спискам политических партий. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты-списочники в Ярославской области.

Первой по доходам оказалась первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Валентина Терешкова. За прошлый год она заработала 11,2 млн рублей, источниками дохода Терешковой стали Государственная Дума России, Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, администрация Щелковского муниципального района Московской области и ООО «Красный Квадрат».

Терешкова владеет земельным участком в Московской области, площадью в 1314 кв.м., двумя квартирами в Московской области, площадью в 90,2 кв.м., и 107,5 кв.м., квартирой в Москве, площадью 171,2 кв.м., домом в Московской области площадью в 692,9 кв.м., акциями ОАО «Красный Перекоп» и двумя автомобилями Мерседес-Бенц S350 4VFNBC, Мерседес Бенц S280.

Другой действующий депутат Госдумы от Ярославской области Маргарита Свергунова, которая на эти выборы пошла по партийному списку «Родины» по Московской области, заработала 4,7 млн рублей, владеет автомобилем «Мазда» СХ-7, земельным участком в Ярославской области площадью 800 кв.м., и квартирой в Московской области площадью в 79,9 кв.м. Напомним, на прошлых выборах Свергунова шла по списку ЛДПР.

Другой «родинец», выдвинутый в Ярославской области, депутат муниципалитета Ярославля Андрей Власов заработал 4,6 млн рублей, имеет земельный участок в Ярославской области площадью 899 кв.м., однако не имеет транспортных средств.

Секретарь Ярославского отделения «Единой России» и заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов заработал 2 млн с небольшим. Источниками дохода стали Ярославская областная Дума и Ярославская городская общественная организация «Спортивный клуб «Ярославец». Также Осипов владеет земельным участком 2444 кв.м., жилым домом 119 кв. м, гаражом 22,3 кв. м, и иным недвижимым имуществом площадью 21,8 кв.м. Из транспортных средств в собственности Ильи Осипова значатся катер STINGAY 250 CR и автомобили Тойота Ленд Крузер, Вольво ХС 90.

Лидер региональной группы списка «Справедливой России» депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин имеет доход в 689 тыс рублей. Эти деньги ему принесли муниципалитет Ярославля, Военный Комиссариат Ярославской области (Каширин — военный пенсионер), отдел социальных выплат Кировского района, пенсионный Фонд России, и два охранных предприятия с похожими названиями: ООО «Ярославль-Промбезопасность» и ООО «Ярославль Промбезопасность». Также Анатолий Каширин владеет автомобилем Хенде IX 35.

Руководитель ярославских «Патриотов России» Вера Никольская заработала за прошлый год 1 млн рублей. В собственности у кандидата значатся два земельных участка площадью 3247 и 2112 кв.м., квартира — 143, 7 кв.м., дача 89,3 кв.м., гараж — 33, 3 кв.м., и иное недвижимое имущество площадью в 134,7 кв.м. и 110, 4. Кв.м.

Депутат Ярославской областной думы и лидер регионального списка «ПАРНАСа» Василий Цепенда задекларировал доход в 571 тыс рублей, владеет депутат квартирой площадью 70,9 кв.м., земельным участком площадью 500 кв.м. и автомобилем Фольсваген Пассат.

Часть депутатов, выдвинутых по партийным спискам в регионе, являются также кандидатами по одномандатным округам, их доходы ИА REGNUM публиковало ранее.