Тверь, 7 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Тверской хоккейный клуб имеет все возможности, в том числе финансовые, для нормального функционирования. 100% средств, заложенных в бюджете для финансирования клуба, еще в августе были перечислены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября.

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«Мы считаем, что у клуба есть все необходимые финансовые возможности для того, чтобы продвигать свою марку на хоккейной арене», — заявил сегодня журналистам врио губернатора Игорь Руденя.

«Все необходимые решения, касающиеся функционирования Тверского хоккейного клуба, приняты. Мы вчера направили соответствующее письмо, переговорили с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и подтвердили, что правительство Тверской области принимало и будет принимать участие в поддержке клуба. Мы также договорились, что основным источником финансирования ТХК будут внебюджетные средства, которые, в том числе и правительством будут изыскиваться», — сказал Игорь Руденя, добавив, что бизнес, который поддержит ТХК, получит самые комфортные условия работы в регионе.

Из бюджета же региона в 2017 году планируется поддерживаться, прежде всего, развитие массового и детского спорта.

Судьба Тверского хоккейного клуба в местных СМИ активно обсуждается с начала сентября, когда на сайте Высшей хоккейной лиги появилось сообщение о том, что «ТХК» оказался в числе клубов, чье участие в ВХЛ под вопросом: руководство ВХЛ не получило гарантийное письмо от правительства региона с подтверждением финансирования клуба на сезон-2016/17 в размере 100 миллионов рублей. «ТХК», а также молодежная команда «Тверичи» в случае непопадания в ВХЛ и первенство Молодежной хоккейной лиги могло ждать расформирование.

Отметим, что в числе команд, которым грозил вылет из ВХЛ, оказался и воронежский «Буран», который в последние месяцы испытывал серьезные финансовые проблемы. Однако вопрос с погашением задолженности руководству клуба удалось решить, заявка «Бурана» на сезон-2016/17 ВХЛ принята. Судьба «ТХК» в Высшей хоккейной лиге будет решена 8 сентября.