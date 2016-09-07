Пермь, 7 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Прикамье уголовное дело Алексея Бусарова, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Митрофанов, закрыто не будет. Пермский краевой суд 6 сентября признал законным отказ полиции прекратить уголовное преследование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого суда.

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Напомним, трагедия произошла 27 февраля 2016 года около 22:00 местного времени (20:00 мск) в элитном хуторе Русское Поле. Вице-спикер Сергей Митрофанов выгуливал свою собаку, передвигаясь по обочине проезжей части дороги. Сосед депутата Алексей Бусаров, на автомобиле Mersedes-Benz GL 550 двигался в попутном направлении и на пересечении улиц Ясеневая и Центральная сбил пешехода. В результате ДТП Сергей Митрофанов скончался.

Защита обвиняемого обратилась в следственные органы с просьбой прекратить уголовное дело Бусарова за отсутствием в его действиях состава преступления, ссылаясь на экспертные заключения.

Отметим, что в ходе расследования проведено четыре следственных эксперимента и три судебные автотехнические экспертизы. Кроме этого, к делу приобщили заключение, которое по просьбе защиты выполнило ООО «Пермский центр автоэкспертиз».

Две экспертизы и один следственный эксперимент показали, что водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем экстренного торможения.

Выводы еще одной экспертизы гласили, что при скорости в 60 км/час водитель не мог, а при скорости 40 км/час мог остановиться до наезда на пешехода. Во всех заключениях сказано о невозможности определить экспертным путем скорость данной автомашины перед происшествием. Сам Бусаров утверждал, что двигался со скоростью от 40 до 60 км/час и не мог вовремя заметить пешехода, из-за плохой видимости и темноты.

Защита Бусарова настаивала, что по закону все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого и просила прекратить уголовное преследование своего клиента.

Следственная часть главного следственного управления ГУ МВД РФ по Пермскому краю отказала защите в прекращении дела. Полицейские утверждают, что перекресток улиц Ясеневой и Центральной хутора Русское поле относится к дворовой территории, где допустимая скорость движения не должна превышать 20 км/час. По версии следствия, Бусаров превысил разрешенную скорость и по неосторожности совершил преступление.

Ранее Свердловский районный суд Перми 26 июля 2016 года не принял жалобу защиты на отказ в прекращении уголовного преследования. Пермский краевой суд согласился с этим решением. При этом в краевом суде подчеркнули, что данные доводы обвинения и защиты могут быть рассмотрены в судебных заседаниях только при слушаниях дела по существу.

Напомним, что по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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