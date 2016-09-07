Москва, 7 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Показатель уровня безработицы в Москве самый низкий в ЦФО, и по данным за май-июнь 2016 года составляет 3,3%, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько. Он добавил, что по уровню зарегистрированной безработицы, численность стоящих на учете в центрах занятости граждан снизилась, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвички

«Если в 2015 году пиковые показатели доходили до 0,69% от экономически активного населения, что в Москве составляет порядка 7 млн человек, то на текущий момент этот показатель составляет 0,56%», — отметил Бесштанько.

Что касается сокращений, то самый большой объем высвобождающихся по 2016 году дал финансовый сектор — 31%. Также в тройку лидеров по количеству сокращений вошли такие отрасли, как транспорт и связь, на них пришлось 14%, и на 9% сократилось количество рабочих мест в оптово-розничной деятельности. На другие сферы деятельности пришлось порядка 20% сокращений. По словам чиновника, эти полученные за январь-август 2016 года цифры говорят о том, что структура высвобождения работников по сравнению с 2015 годом не поменялась.

Тем не менее в 2016 году уменьшилось количество повторных обращений граждан за помощью в поиске работы в сравнении с предыдущим годом. На прежнем уровне осталось и количество тех, кто впервые обратился за помощью в трудоустройстве. Положительным моментом является и тот факт, что на уровень 2015 года вернулось количество работодателей, которые заявляют вакансии. Также в числе работодателей выросла доля государственного сектора — 24% против 17% в 2015 году. Наблюдается рост запросов на офисных работников, составивший на 1 сентября текущего года 54% от общего количества заявок.

«Соответственно количество вакансий, которые имеются на одного зарегистрированного безработного, 4 по рабочим специальностям и 1,7 по должностям служащих. В среднем в Москве на 1 безработного приходится 3 вакансии», — уточнил Бесштанько.

Чиновник также отметил, что в строительной сфере города процент высвобождающихся работников в сравнении с 2015 годом уменьшился на 40%. А такие рабочие специальности, как каменщик, штукатур, плотник или арматурщик пользуются неизменным, устойчивым спросом и в минувшем 2015 году и в текущем 2016 году соответственно. Однако по его словам на строительной отрасли отражаются существующие противоречия на рынке труда. А именно, то, какое давление оказывают иностранные трудовые ресурсы на внутреннюю рабочую силу.

«И вот здесь я хочу сказать, что департамент труда и соцзащиты при полной поддержке департамента строительства, все-таки во главу угла ставит приоритет внутренних трудовых ресурсов», — заключил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина в России уже четыре месяца к ряду отмечается стабильное уменьшение количества безработных граждан. За этот период число безработных снизилось на 138 тыс. 026 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.

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