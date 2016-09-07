Кингисепп, Ленинградская область, 7 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. ДТП с участием микроавтобуса с номерами Псковской области и грузового автомобиля «Скания» произошло сегодня на 56 км автодороги Р-42 в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 7 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Авария произошла около 14:30 в районе поселка Котельский Кингисеппского района области. По предварительным данным, столкнулся микроавтобус с номерами Псковской области и грузовой автомобиль «Скания» под управлением мужчины 1966 года рождения.

«Грузовой автомобиль сгорел, легковой — разорвало пополам», — уточнили детали происшествия в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области.

В результате ДТП погибли 7 из 8 участников аварии: в микроавтобусе погибло 7 человек, включая двух детей, а водитель грузовика госпитализирован в больницу Кингисеппа.

На место происшествия выехала 124 пожарная часть, полиция, служба скорой помощи.