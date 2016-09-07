Минск, 7 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Поверенный в делах США в Белоруссии Роберт Райли 6 сентября встретился с председателем Центризбиркома Белоруссии Лидией Ермошиной «чтобы обсудить подготовку к парламентским выборам 2016 года и призвать ЦИК к серьезным реформам избирательного законодательства и соответствующих нормативных актов Белоруссии». Об этом 7 сентября проинформировал сайт посольсва США в постсоветской республике.

rec.gov.by Назначенная Александром Лукашенко председателем Центризбиркома Лидия Ермошина вместе с председателем Государственной думы РФ Геннадием Селезнёвым на очередной инаугурации Александра Лукашенко в 2001 году

Райли подчеркнул: официальный Вашингтон примет во внимание доклад БДИПЧ ОБСЕ и другие заслуживающие доверия источники при формулировке собственной оценки «выборов и при рассмотрении вопроса о санкциях этой осенью». Напомним, в июне 2016 года президент США Барак Обама продлил действие санкций в отношении официального Минска.

«Райли также встречается с представителями местных независимых групп наблюдателей и миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, чтобы узнать их оценку избирательного процесса на сегодняшний день. Поверенный в делах также общается с активистами политической оппозиции и гражданского общества с целью узнать об их участии в избирательном процессе», — сказано в официальном сообщении.

Дипломаты США напомнили о призыве официальных лиц своей страны к правительству постсоветской республики «принять дополнительные позитивные шаги в области демократии и прав человека», отметив: «Мы по-прежнему убеждены, что такие конструктивные шаги будут способствовать укреплению белорусского суверенитета и независимости, которое неизменно поддерживается Соединёнными Штатами, а также обеспечат основу для продолжения улучшения отношений между нашими двумя странами».

В свою очередь Ермошина, комментируя 7 сентября круг вопросов вчерашней встречи, сообщила представителям СМИ о том, что Райли попросту «интересовался некоторыми процедурными моментами», так как планирует наблюдать за парламентской кампанией. Вероятно, глава ЦИК разъяснила североамериканскому дипломату права зарубежного наблюдателя. Однако политологи расходятся во мнениях, только ли эти вопросы обсуждались на закрытой встрече и остался ли поверенный в делах США удовлетворённым.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентская кампания в Белоруссии подходит к финалу. С 6 сентября проходит досрочное голосование и уже. По данным ЦИК РБ, проголосовало около 5% избирателей (включая избирательные участки за рубежом).

Также отметим, главой дипмиссии США в Белоруссии является временный поверенный, но при этом действует сайт посольства. Александр Лукашенко неоднократно намекал на возможность восстановления полноценного дипломатического присутствия и данный вопрос связан с перспективами отмены американских санкций в отношении чиновников и госпредприятий постсоветской республики.