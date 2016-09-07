Пермь, 7 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего доцента Пермского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права вместе с обвинительным заключением передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Преподаватель обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Следователи выяснили, что в сентябре 2015 года, задолго до государственных экзаменов, преподаватель запугал студентов, сообщив им о высоких требованиях на госэкзаменах. Чтобы облегчить процедуру сдачи доцент предложил собрать с каждого учащегося по 5 тысяч рублей за каждый экзамен. Собранные деньги должны были пойти на «взятки» преподавателям, сам же педагог пообещал закрывать глаза на ошибки студентов во время сдачи зачетов. Однако собранные средства пошли на личные нужды сотрудника вуза, всего в кармане у доцента оказалось 295 тысяч рублей. Более того, сам доцент, являясь членом аттестационной комиссии, принимал экзамены, не оказывая студентам никакого содействия. После этого студенты пожаловались в прокуратуру.

Следователями проведены обыски и выемки документов в вузе; допрошены студенты, подтвердившие факт передачи денег преподавателю. Часть полученных средств (55 тысяч рублей) выданы обвиняемым добровольно.

Уголовные дела были заведены как в отношении мошенника, так и самих студентов. Однако в связи с их деятельным раскаянием ответственности выпускники-юристы избежали.

Максимальное наказание по вменяемой преподавателю статье — шесть лет лишения свободы, минимальное — штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, что последнее уголовное дело в отношении преподавателя вуза, обвиненного в получении взяток, было рассмотрено в декабре 2015 года. Дзержинский районный суд Перми признал доцента кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» виновным в получении взяток от студентов, служебном подлоге и приговорил его к штрафу в 1 млн рублей и лишил права преподавательской деятельности сроком на три года.

Примечательно, что по этому же делу проходило трое студентов, которые дали взятку преподавателю за выставление положительных оценок. Суд, с учетом степени признания вины, приговорил студентов к штрафам размере 30 тыс., 40 тыс. и 80 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД по Пермском краю, средний размер дачи взятки в 2015 году составил 64 тыс. рублей, переданной — 101,8 тыс. рублей. За год выявлено 212 фактов взяточничества: 55 случаев получения, 149 — дачи взятки и восемь фактов посредничества.