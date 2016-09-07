Пекин, 7 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Продажи флагманского кроссовера Chery Tiggo 7 в КНР стартуют 10 сентября. Предусмотрено шесть комплектаций автомобиля, минимальная стоимость которого составит 109,9 тыс. юаней (1,066 млн руб.), сообщает 7 сентября сайт Сhinamobil.ru.

Chery Motors Эмблема Chery

У Chery Tiggo 7 предусмотрены два варианта моторов. Бензиновый турбодвигатель SQRE4T15 мощностью 152 л.с. будет работать вместе с механической или роботизированной КПП с двойным сцеплением. Пару 2-литровому атмосферному двигателю мощностью 122 л.с. составит вариатор.

Новинку оснастят большим сенсорным экраном, камерой заднего вида, системой запуска двигателя без ключа. Самая дорогая комплектация обойдется покупателю в 163,9 тыс. юаней (1,59 млн руб.).