Москва, 7 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) назвал антигуманным предложение спикера Совфеда Валентина Матвиенко сократить объем медицинской помощи для безработных, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября. «Суммируя все факторы, получается, что это предложение Валентины Ивановны, как минимум, антигуманно», — считает Рашкин.

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Прежде всего, депутат обратил внимание на то, что оказание бесплатной медицинской помощи закреплено в Конституции. «Во-вторых, лично мне не понятно, во что превратится оказание медпомощи на практике. По каким критериям будут решать, за какую услугу платить, а за какую нет?» — задается вопросом депутат.

«Не понятно также, кого именно Валентина Ивановна хочет лишить медицинской помощи. Вот многодетные матери, которые видят смысл своей жизни в воспитании детей, не работают. Инвалиды также не платят налоги», — рассуждает Рашкин.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на сложности в экономике.

«Простое население душит кризис, — приводит он аргумент. — Большинство людей оказывается без работы не по причине того, что он лентяи и тунеядцы, а в силу плохой экономической ситуации».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сократить объем медицинской помощи для неработающих граждан. В ходе Межрегионального банковского совета она предложила Минздраву и Минфину подготовить до 1 октября соответствующие поправки в законодательство. Спикер Совфеда привела статистику Счетной палаты, согласно которой региональные власти ежегодно выделяют порядка 40 млрд рублей на оплату социальных взносов за неработающих россиян. «Бюджеты регионов платят не пойми за кого. 40 млрд бюджеты переплачивают за неработающее население», — сказала она. «Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи», — считает Матвиенко.