Тамбов, 7 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. 400 сотрудников ООО «Завод «Моршанскхиммаш» не получили свою зарплату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области, общий долг составил примерно 18 млн рублей.

Evgeny Деньги

Нарушение трудового законодательства было выявлено в результате проверки. После нее в адрес гендиректора предприятия было внесено представление с требование выплатить положенные деньги.

«Представление находится в стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее бывший директор предприятия был признан виновным в пропаже 58 млн рублей, которые были выделены в рамках госзаказа Минобороны. Контракт на сумму 65 млн рублей был заключен между заводом и ОАО «ОАК-Транспортные самолеты». Предприятия должно было выполнить опытно-конструкторских работы, однако так и не приступило к ним.