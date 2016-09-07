Великие Луки, Псковская область, 7 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Псковской области 30-летний заведующий кафедрой Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА) обвиняется в получении взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в деле фигурирует 15 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

publicdomainpictures.net Взятка

По данным следствия, 26 февраля 2016 года обвиняемый — заведующий кафедрой эксплуатации и ремонта машинно-транспортного парка — получил от старосты группы, а также от одного из преподавателей академии, выступивших посредниками в интересах 15 студентов, взятку за экзамен по дисциплине «Основы теории надёжности», фактически его не принимая. За отметку в зачётке каждый из этих 15 студентов передал ему от 1000 до 1500 рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.