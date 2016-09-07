Пермь, 7 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила решение районного суда Перми, который обязал администрацию Перми произвести выборочный капитальный ремонт дома за счет собственных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого суда.

avremstroy.ru Капитальный ремонт дома

Ранее, житель дома 59 по улице Мира Перми обратился в Ленинский районный суд города с иском к администрации города о понуждении произвести капитальный ремонт дома. «Здание построено в 1958 году, с тех пор капремонт в нем не проводился, соответственно обязательства администрации по ремонту не выполнены», — указал истец в заявлении.

Как установил суд, обязанность по проведению капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя и неисполненная им на момент приватизации помещения гражданином, сохраняется до исполнения обязательств. Иными слова квартиры в доме были приватизированы, но до этого дом не был отремонтирован.

Принимая во внимание экспертное заключение, сведения технического паспорта и инвентарного дела, суд пришел к выводу, что на момент передачи в порядке приватизации жилого дома по улице Мира, 59 в 1992 году из муниципальной собственности в собственность граждан здание нуждалось в проведении капитального ремонта. Поэтому в части обязательств по капремонту, возникших до 1992 года, требования истца подлежат удовлетворению.

В итоге Ленинский районный суд Перми решил обязать администрацию Перми за счет собственных средств произвести выборочный капитальный ремонт дома.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение Ленинского районного суда Перми без изменения, апелляционную жалобу администрации Перми — без удовлетворения.

Отметим, что проблема капитального ремонта многоквартирных домов постоянно находится в центре внимания общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным депутатов Законодательного собрания на март 2016 года план по капитальному ремонту в Пермском крае был выполнен лишь 10,6%. За два года отремонтировано 122 дома.

В марте 2016 года ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» и пять физических лиц подали в Пермский краевой суд административный иск об отмене постановления правительства Пермского края, утвердившего программу капитального ремонта многоквартирных домов. Однако в апреле 2016 года Пермский краевой суд отказал в иске об отмене региональной программы капремонтов.

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