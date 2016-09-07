Москва, 7 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Рынок нефти мечется между слабостью американского доллара, расстроенного падением деловой активности в непроизводственной сфере до минимальной отметки с 2010, и мутными намеками представителей ОПЕК о заморозке добычи. Соглашение между Саудовской Аравией и Россией, которое двигало вверх котировки фьючерсов на Brent и WTI, на поверку оказалось обычным протоколом о намерениях, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Крупнейшие производители заявляют, что готовы ограничить добычу в будущем с целью стабилизации рынка. На самом деле Москва закачивает 11 млн б/с, что является максимальным уровнем с 1991, а Эр-Рияд, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, в августе нарастил показатель до рекордных 10,69 млн б/с. Конечно, Россия заморозит добычу, но сначала включит ее на полную мощность», — сказал Ковалев.

«Приблизительно такой же позиции придерживается и Иран. По словам его представителей, страна хочет стабилизации рынка, поэтому любая мера, направленная на достижение этой цели, будет поддерживаться Тегераном. Это на поверхности. Если копнуть глубже, то окажется, что уже сейчас Иран закачивает 3,8 млн б/с, и до планируемых 4 млн б/с ему осталось всего 2−3 месяца», — пояснил эксперт.

«Такое ощущение, что ОПЕК находится в состоянии «и хочется, и колется». Если хочется роста цен, то почему бы не снизить производство? На самом деле уровень $50−60 за баррель для картеля является оптимальным. При таких ценах у бюджетов стран-экспортеров не будет особых проблем, если же стоимость черного золота поднимется выше, то конкуренты из Штатов начнут вылезать из нор, увеличивать добычу, что тут же аукнется падением котировок фьючерсов на Brent и WTI. Нужна золотая середина, поэтому ОПЕК с Россией пытаются стабилизировать рынок путем намеков на скоординированные действия. При этом Эр-Рияд не видит необходимости ограничивать объемы производства, а Москва выражает сомнения, что лимиты необходимы. Цирк, не меньше», — высказал свое мнение Ковалев.

Читайте также: «Нефть под угрозой»

«Технически на дневном графике североморского сорта «медведям» не удалось взять штурмом поддержку на $46,35, в результате чего было объявлено временное перемирие. До выхода из диапазона консолидации $46,35−47,5 за баррель трейдерам лучше не предпринимать активных действий», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть: единство и борьба противоположностей»

Как сообщает ИА REGNUM, 7 сентября цены на нефть растут на фоне новостей о готовности ряда стран-производителей нефти к возможной заморозке уровня добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:10 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,7% — до $47,59 за баррель. Цена нефти марки WTI поднялась на 0,67% — до $45,13.