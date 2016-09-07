Одинцово, Московская область, 7 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Единый день голосования, 18 сентября в подмосковном Одинцово будет работать центр наблюдения и общественного мониторинга за ходом выборов. В работе центра примут участие представители политический партий, кандидаты, журналисты и общественники. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной, центр будет открыт 18 сентября на базе волейбольного центра Одинцово.

«По инициативе губернатора Московской области в день голосования 18 сентября будет работать единый центр наблюдения и общественного мониторинга в Одинцове на базе волейбольного центра. В центр могут приехать представители политических партий, кандидаты и их доверенные лица, представители СМИ, члены групп общественного мониторинга», — пояснила Хаймурзина.

Она также отметила, что в регионе уже начался монтаж камер видеонаблюдения на избирательных участках. Их установка завершится до 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье также планируется оснастить участки электронными ящиками для сбора бюллетеней — КОИБами, которые, по мнению экспертов, будут содействовать в проведении честных выборов в Московской области.