Москва, 7 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Актер Валерий Николаев, приговоренный к штрафу за наезд на сотрудника полиции, добровольно оплатил указанную в судебном решении сумму в размере 150 000 рублей. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Владимир ЧПаев Полиция России

«В.Николаев полностью оплатил назначенный ему штраф», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2016 года на требование сотрудника полиции предъявить документы актер Валерий Николаев ответил отказом и, пытаясь скрыться на автомобиле, совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Потерпевший мужчина получил ушибы и ссадины.

1 августа Пресненский суд Москвы оштрафовал актера на сумму в 150 000 руб. за наезд на сотрудника полиции. Дело рассматривали в особом порядке без допроса свидетелей, так как актер полностью признал свою вину.

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