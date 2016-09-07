Тула, 7 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Тульской области и «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова 7 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона по итогам встречи исполняющего обязанности губернатора Алексея Дюмина с генеральным директором «МНТК «Микрохирургия глаза» Александром Чухраёвым

tularegion.ru Заключение соглашения

Глава региона поблагодарил Александра Чухраёва за работу, проведенную выездными бригадами в августе — специалисты центра выезжали в Алексин, Суворов и Тулу. Всего было осмотрено 215 человек, из них — 23 ребенка. Направлено на дальнейшее лечение и дообследование в научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова 69 человек, из них — пять детей. По словам Алексея Дюмина, это позволило повысить доступность для жителей офтальмологической медицинской помощи.

«Для Тульской области очень важно продолжать это сотрудничество, чтобы такой формат оказания помощи носил системный характер», — подчеркнул врио губернатора.

«Спасибо за помощь, которая была оказана при организации выездных бригад. Это хороший пример для других территорий», — сказал Александр Чухраёв.

Алексей Дюмин выразил уверенность, что соглашение даст новый импульс для развития сотрудничества.

Соглашение подписали первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и генеральный директор «МНТК «Микрохирургия глаза» Александр Чухраёв. Документ предусматривает все формы взаимодействия: это не только осмотры, но и операции, подготовка кадров, внедрение новых технологий.

Юрий Андрианов выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет плодотворным и долговременным.

«С подписанием этого соглашения жители региона получат высококвалифицированную бесплатную медицинскую помощь, а тульские медики смогут повысить свою квалификацию», — отметил Юрий Андрианов.

Александр Чухраёв добавил, что клиника имеет давние партнерские связи с учреждениями здравоохранения Тульской области. «Несмотря на наши тесные контакты с Тульской областью, это соглашение первое, которое подписано «МНТК «Микрохирургия глаза» и субъектом Федерации», — подчеркнул Александр Чухраёв.

По словам руководителя комплекса врачи-офтальмологи смогут пройти обучение с применением современных технологий лечения, получить сертификаты. Взаимодействие будет осуществляться в том числе с помощью сервисов телемедицины.