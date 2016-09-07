Москва, 7 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Москве из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуированы школа и детский сад, пишет газета «Известия».

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Инцидент произошел в школе и детском саду на улице Островитянова. Из зданий было эвакуировано 160 детей, взрывных устройств сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

По данному факту будет проведена проверка.

Ранее 7 сентября из-за звонка о бомбе было проверено здание аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Угроза взрыва также оказалась ложной.