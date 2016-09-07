Вашингтон, 7 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Британская актриса Анджела Лэнсбери, исполнившая роль писательницы Джессики Флетчер в популярном американском сериале «Она написала убийство», исполнит небольшую роль в седьмом сезоне киносаги «Игра престолов», сообщает The Independent.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США Серсея Ланнистер

Съемки двух эпизодов с участием 90-летней Лэнсбери заняли четыре дня, отмечает издание. Однако телеканал НВО информацию не пока подтверждает.

В настоящее время работа над седьмым сезоном «Игры престолов» идет в Северной Ирландии. Затем съемки переместятся в Испанию, на пляж города Баррике. Там снимут эпизод с высадкой Дейнерис в Вестеросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в съемках очередного сезона сериала примет участие британский актер Джим Бродбент, который исполнит роль мейстера или архимейстера. В фильмах о Гарри Поттере Бродбент сыграл преподавателя зельеварения Горация Слизнорта.