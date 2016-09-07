Симферополь, 7 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2016 года на соцвыплаты жителям Крыма направлено 6,6 млрд рублей: из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей, а из бюджета республики — 5,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов Крыма.

Mezenmir Деньги

Деньги из федерального бюджета распределены на выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций — 851,4 млн рублей. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено 220,8 млн рублей; на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 208,8 млн рублей; на социальные выплаты безработным гражданам — 184,2 млн рублей; на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации — 17,8 млн рублей.

«Помимо этого, из федерального бюджета направлено 5 млн рублей на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, 2,3 млн рублей на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 100 тысяч рублей на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — проинформировали в Минфине Крыма.

Деньги из бюджета республики потратили на субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты населению в рамках государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан на 2015−2020 годы»: 4,5 млрд рублей — на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 219,1 млн рублей; на обеспечение деятельности госучреждений в рамках госпрограммы труда и занятости населения Республики Крым на 2015−2017 годы — 207,4 млн рублей.

«Кроме того, 130,6 млн рублей направлено на меры социальной поддержки, и еще 32,5 млн рублей на мероприятия по Государственной программе труда и занятости населения Республики Крым на 2015−2017 годы», — отчитались в Минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2015 года Минфин потратил на соцвыплаты 7,5 млрд рублей, из них 4,7 млрд пошло на финансирование отдельных пособий семьям с детьми.